Ajakiri Forbes prognoosib. Eestlaste Transferwise võib leida kosilase. Kes võiks nad ära osta?

Vähemalt ühele fintechi ettevõttele on koroonaviiruse pandeemia tulnud väga valel ajal. Kunagine lootustandev ükssarvik ehk miljard dollarit väärt ettevõte On Deck, mida toetasid sellised suurnimed nagu Peter Thiel, Khosla Ventures ja Tiger Global, on halvas seisus. 2014. aastal läksid nad börsile ja nende aktsia hind kasvas kohe 40%. Nende väärtus oli kõrghetkel 1,9 miljardit dollarit. Siis aga läks kõik allamäge ja 2019. aasta lõpuks oli nende väärtus juba 1,6 miljardi võrra vähenenud. Nad püüdsid suunda muuta, aga siis tuli viirus.

Kuid on ka neid, kel on läinud tunduvalt paremini. Forbes kirjutab, et just makselahenduste pakkujad on finantstehnoloogia firmade seas viimasel aastal olnud silmapaistvad. TransferWise on üles ehitanud väga muljetavaldava ettevõtte, mil väärtust 3,5 miljardit dollarit. Scott Harkey, makse- ja tehnoloogiavaldkonda konsulteerivast firmast Levvel usub, et PayPal, Visa või mõni suur tehnoloogiafirma võib olla nende võimalikuks ostjaks.

„COVIDil on TransferWise ärile tõenäoliselt negatiivne mõju ja see võib nende väärtust alla tuua ja positsioone kehvemaks muuta. See muudab nad aga atraktiivsemaks," arvas ta.

