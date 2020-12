Ajakirjanduse võit. Riigikohtus otsustas: Sadama istungite kajastamise keelamine oli vale

Täna 4. detsembril tehtud otsusega rahuldas riigikohus Eesti Päevalehe määruskaebuse, millega taotleti tunnistajate ütluste avaldamise keelu tühistamist Tallinna Sadama kohtuasjas. Samuti selgitas kriminaalkolleegium istungi avalikkuse piiramise üldiseid põhimõtteid.

Harju Maakohtu kohtunik Kristina Väliste kohustas märtsis 2019 ühel Tallinna Sadama kriminaalasja arutamise istungil tehtud määrusega kõiki istungisaalis viibijaid hoidma õigusemõistmise huvides salajas isikuliste tõendiallikate - sealhulgas tunnistajate - ütlusi kuni kohtuliku uurimise lõpuni. See tähendab, et ka ajakirjandus ei oleks tohtinud tunnistajate ütlusi avalikustada enne kohtuprotsessi lõppu, milleks võib kuluda mitu aastat.

Määruse vaidlustas istungil viibinud Eesti Päevalehe ja Delfi ajakirjanik Ann-Marii Nergi esindaja, vandeadvokaadi Oliver Nääsi kaudu, kes taotles saladuses hoidmise kohustuse tühistamist. Kaebuses leiti, et maakohus piiras põhjendamatult ning ebaproportsionaalselt sõna- ja ajakirjandusvabadust, mis on tagatud põhiseadusega.

Riigikohus: piirang polnud piisavalt põhjendatud

Riigikohus märkis, et kui tugineda maakohtu argumentidele, siis peaks ütluste saladuses hoidmise kohustust rakendama kõigis suurema avaliku tähelepanu all olevates kriminaalasjades - alati on olemas võimalus, et istungil tunnistaja ütlusi kuulnud inimeste vahendusel saab nende sisu teatavaks veel küsitlemata tunnistajatele.

Seetõttu jäi kriminaalkolleegium varasema seisukoha juurde, et avaldatud teabe mõju aitab üldjuhul tasakaalustada ristküsitluse kord, sealhulgas kohtueelses menetluses antud ütluste avaldamise võimalus.

Samuti nõustus Riigikohus ajakirjandusega, et maakohus oleks pidanud ära näitama, miks just selles asjas on tavapärasest suurem õigusemõistmise huvide kahjustamise oht. Praegusel juhul on piirdutud üldsõnaliste seisukohtadega ja jäetud need seostamata konkreetsete faktidega - näiteks mõne tunnistaja eriline mõjutatavus, vajadus hoida mõnda asjaolu saladuses kuriteo varjatud olemuse tõttu vms.