Ajal, mil eestlased vaidlevad 5G konkursi tingimuste üle, rajavad soomlased esimesi 5G võrke ja müüvad esimesi 5G telefone

Telial on mitmed kohti Helsingi linnas, kus 5G võrk toimib. Need on näiteks Postitalo ja Narinkkatori piirkonnad. Ka on Telia 5G võrk kasutusel Töölös, Helsingi messikeskuses, Telia linnakus Vallilas, Maria 01 keskuses Kamppis ja Helsingi lennujaamas.

Sarnaselt Elisaga on ka Telial käimas WIFI-võrgu testid eramute piirkonnas Tapaninkyläs ning koos DNA-ga Nikinmäkis Vantaa linnaosas. Ka on Telia asunud Soome rajama ettevõtetele sisevõrke. Näiteks on nende rajatud ABB tehasesse Pitäjänmäkis Helsingis and Oulus Oritkari platsil. Collinsi kinnitusel plaanivad nad käivitada sellest sügisest suuremaid alasid hõlmavad 5G võrgud oma klientidele.

Kolmest mobiilioperaatorist üks, Elisa on Soomes juba müüki võtnud ka mitmed 5G telefonid. Ei DNA ega Telia neid hetkel ei paku. Elisal on müügil Huawei Mate 20 X 5G, Oneplus 7 Pro 5G ja ZTE Axon 10 Pro 5G telefonid. Nende hinnad küündivad tuhande euroni. Ka on Elisa võtnud müüki Huawei 5G CPE Pro Router ruuteri. Ettevõtte kinnitusel läheb 5G seadmete müük kenasti.

Kasu tarbijale veel küsitav

DNA tarbijateenuste juhi Väisäneni väitel ei ole olemasolevate 5G telefonide kvaliteet piisavalt hea. Näiteks on tänastel 5G seadmetel väga kõrge energiatarbimise tase ehk akud saavad kiiresti tühjaks. Ka ei suuda DNA täna näiteks tagada, et 5G seadmed töötavad ka 4G peal. Siiski tahavad ka nemad sügiseks tuua esimese 5G seadme müüki.

Sama plaan on ka Telial, kes hetkel katsetab erinevaid 5G seadmeid. Kõigi kolme operaatori esindajad usuvad, et järgmisel aastal jõuavad ka odavamad 5G telefonid müüki. Küll aga on operaatorite esindajad eriarvamusel selles osas, millist otsest kasu saab tavatarbija 5G telefonist. „Ma ausalt öelda ei oska öelda, mis kasu sellest kiiremast internetist telefonis on,” tunnistas Väisänen DNA-st.

„Ma ei suuda hetkel mõelda ühtegi teenust, mis vajaks nii suurt kiirust,” lisas ta, viidates, et 4K-videosid saab näiteks juba tänaste 4G telefonidega vaadata. Mida aga 5G võrgu kasutuselevõtt teeks – see parandaks tänase 4G võrgu kvaliteeti. See on vajalik seetõttu, et mobiilse andmeside kasutus on viimastel aastatel Soomes oluliselt kasvanud.

Samas on Telia esindaja sõnul just tavatarbijad need, kes 5G võrkudest kõige enam võidavad, iseäranis eramute piirkondades, kuhu ei ole fiiberoptilist kaablit veel viidud. Just sellised 5G ruutereid, mis võimaldaks nendes piirkondades internetiühendust, praegu testitaksegi. Sellisel juhul saavad kõik pereliikmed kasutada üheaegselt erinevaid seadmeid ja nendes keskkondi, mis nõuavad suuri üles- ja allalaadimiskiirusi.

Mis ootab ees?

Collin Teliast ennustab, et kahe või kolme aasta pärast on kogu Soome kaetud 5G võrkudega. Selle aja saabumiseni töötavad 4G ja 5G võrgud paralleelselt. Nimelt vajab 5G võrk tööle hakkamiseks 4G võrku. „Tulevikus hakkavad 5G terminalid asuma ka mujal kui ainult mobiiltelefonides,” rääkis ta, viidates näiteks virtuaalreaalsusel põhinevatele prillidele.

See on nn asjade internet, kus terve rida seadmeid on võrku ühendatud. Paljud 5G kasutusvõimaluste arendused leiavad aset tööstuses, logistikasektoris ja paljudes muudes ettevõtetes, kelle lahendusi hakkavad tavakasutajad kasutama, märkis Collin.

„Tulevikus võimaldab 5G kasutada isesõitvaid autosid või ühendab meie kodumasinad võrku,” kirjeldas Väisänen DNA-st. Küll aga usub ta, et see võtab rohkem aega kui kaks-kolm aastat.