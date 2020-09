Ajalehepoisist miljonäriks - kas sellel mõtteviisil on ka pahupool?

AS Tavidi nõukogu esimehe ja Eesti Transpersonaalse Assotsiatsiooni asepresidendi Alar Tammingu raamat "Jalutuskäik raha alkeemiasse" viib lugeja alkeemilisele jalutuskäigule läbi rahamaailma, ning näitab, et käimasolev kriis ei ole mitte tulnud ei tea kust, vaid on meie maailma sisse programeeritud juba pikemat aega. Samas ei ole raamat mitte kuiv majandusõpik, vaid elav mõtiskus selle üle, millest tavaliselt rahast kirjutamisel välditakse, kuid mis tegelikult on kõige olulisem.

Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb edu mõtteviis

Kuni aastani 1776 sõltus inimese edu tema sünniseisundist, kaugele edasi polnud sealt võimalik liikuda. Aadli lapsed olid aadlikud ja talupoegade lapsed talupojad ning kuningad tootsid kuningaid. Peale USA iseseisvumist hakkas levima uus mõtteviis, mis ütles, et kõik ametid peavad olema kõigile kättesaadavad. Selle mõtteviisi aluseks on idee, et algul peab olema võrdsete võimaluste periood. Metsik Lääs ja USA on siis koht, kus see esimesena rakendus.

Ka tänapäeval on see peamine meie maailma kujundav mõttejõud, mille tuntuim hüüdlause on „Ajalehepoisist miljonäriks!" Aeg-ajalt on lugeda edukatest, kes alustasid ühiskonna põhjast. Brad Pitt olevat olnud stripparite limusiini autojuht, Johnny Depp müüs pastapliiatseid, Madonna võttis kohviku kassas raha vastu, Tom Cruise tõstis hotellis kohvreid, Barack Obama olevat jäätisepallidega žongleerinud, Sean Connery ametite nimekiri aga sisaldavat nii vetelpäästjaks ja autojuhiks olemist, kui ka surnukirstude läikima löömist. Bill Gatesist ja tema garaažist on kõik kuulnud, Hiina eduka firma Alibaba juhist Jack Ma'st võib-olla mitte nii palju, kuid ka tema olevat alustanud õpetajana, ilma et tal oleks ettekujutust sellest, mis elu toob.

Tõepoolest tee tööd ja näe vaeva ning pärast tuleb armastus, vabandust edu, räägivad kõik need lood. Ja nende inimeste jaoks see oligi nii.

Kuid sellel teoorial on ka oma pahupool

Peale selle mõtteviisi domineerima asumist on inimeste hingerahu igaveseks kadunud. Nimelt ütleb selle teooria pahupool, et kui edu on sinust endast sõltuv, siis oled ka läbikukkumises ainult ise süüdi.