Ajaloolane: Vesterbacka ei suuda Tallinna-Helsingi tunnelit kasumlikuks muuta

Wiik, kes on kirjutanud mitu raamatut Soome raudteeliikluse ajaloost, ütles, et on projekti osas skeptiline, kirjutab Yle.

„Olen näinud neid plaane ja vaadanud Vesterbacka arvutusi," lausus Wiik. „Mina ei näe majanduslikku kasu, seda pole võimalik kasumlikuks muuta."

Ajaloolane võrdles seda Eurotunneliga, mis on Prantsusmaa ja Suurbritannia vahel. „Eurotunneli ehitamisest on möödunud umbes 25 aastat ja selle ehitamine läks maksma 15 miljonit eurot kui inflatsioon arvesse võtta," märkis ta.

„Alles hiljuti hakkas Eurotunnel investoritele kasumit tootma. See töötas kahjumis 25 aastat. Seal on miljonid inimesed mõlemal pool. Hinnanguliselt 200 miljonit inimest elab selles piirkonnas. Vesterbacka tunneli ümber ainult kümme miljonit," selgitas Wiik.

Vesterbacka vastas kriitikale ja ütles, et Tallinna-Helsingi tunnelit ei saa võrrelda Eurotunneliga. Tema sõnul oleks Tallinna-Helsingi tunnel rohkem nagu metroo. „Meie eesmärk on vähendada reisi aeg 20 minutile. Seda võib võrrelda Helsingi läänepoolse metroo pikendusega [Espoo linnani]. Umbes 250 miljonit reisi tehti sellel liinil esimesel aastal ja Helsingi ning Espoo pole kõige suuremad linnad," ütles Vesterbacka.