Ajalooline krunt saab uueks. 100 miljoni eest rajatakse Põhja-Tallinnasse uus elupiirkond

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul soovitakse uue Manufaktuuri kvartaliga luua polüfunktsionaalne keskkond, nii-öelda linn linnas, kus sulandub kokku uus ja vana ning nii äriline kui ka elukondlik funktsioon. Oluline koht saab olema kultuuril ja meelelahutusel, linnaparkide rohelusel ning niisamuti luuakse alale uus piirkonna lasteaed. "Eesmärk on luua märgiline tõmbekeskus nii piirkonna elanikele kui ka kogu Tallinnale terviklikult," märkis Laks.

"Lisaks uutele rajatavatele hoonetele rekonstrueerime esimeses etapis mastaapse punastest telliskividest tootmishoone elu- ja äripindadeks," selgitas Laks, kelle sõnul soovib Tallinna esimesed keskkonnasõbralikud bürood rajanud Hepsor Manufaktuuri kvartalis juurutada rohelist mõtteviisi ka korterite arendamisel.

Tolaram Investments AS-i juhatuse liige Tarvo Teder ütles, et Balti Manufaktuuri arenduse plaane on seatud juba mõnda aega. "Koos Hepsoriga oleme jõudnud nüüd niikaugele, et uue ambitsioonika elupiirkonna arhitektuurikonkurss on lõpule viidud ja ehitus saab järgmisel suvel alata," märkis Teder, kelle kinnitusel investeerivad arendajad käesolevas etapis kokku ligi 100 miljonit eurot.

Hepsori ja Tolaram Groupi koostöö algas Sitsi Õunaaia arendusega, mis oli Manufaktuuri kvartali arenduse esimene etapp. Projekti käigus valmis 269 korterit, millest ligi pooled müüdi uuenduslikult LHV pensionifondidele. Uus elupiirkond on Manufaktuuri kvartali arenduse teine etapp.

Manufaktuuri kvartalis kahe ettevõtte koostöös arendatavate elu- ja äripindade maht on kokku 70 000 ruutmeetrit, millest 6000 ruutmeetrit moodustavad äri- ja büroopinnad. Elupindadele rajatakse 550 korterit koos 750 parkimiskohaga. Järgmises etapis on arendajatel kavas rajada kvartalisse ka planeeringuga ette nähtud kõrghoone, mille arhitektuuriline osa lahendatakse eraldi.

Hepsor on Eesti üks juhtivaid kinnisvaraarendajaid, mis on rajanud lisaks suurele hulgale elukondlikule kinnisvarale ka Eesti esimesed rohelise mõtteviisi kontorihooned Tallinnas.

Balti Manufaktuuri ajalugu