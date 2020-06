Ajalooline sündmus. Eesti projektid võitsid Euroopa Kaitsefondist enam kui 10 miljonit eurot

Integrated Modular Unmanned Ground System ehk iMUGS projekti raames arendatakse välja mehitamata maismaasõiduk koos juhtimissüsteemi, küberkaitselahenduse ning integreeritud sensorvõrgustikuga. Süsteemi esialgsed kasutusfunktsioonid on seotud olukorrateadlikkuse parandamisega lahinguväljal ning üksuste manööver- ja transpordivõimekuse tõstmisega. iMUGS projekti kaugem eesmärk on luua mehitamata maismaasõiduki standard, millele tulevikus kõik autonoomsed süsteemid peaksid tuginema. Projektiga on liitunud Eesti, Soome, Prantsusmaa, Hispaania, Saksamaa, Belgia, Läti. Projekti kogumaksumus on 32,5 miljonit

eurot millest Euroopa Komisjoni toetus 30,6 mln. Eesti ettevõtetest osalevad projektis lisaks Milrem Roboticsile ka GT Cyber Technologies, Eesti teadusasutustest Kaitseväe akadeemia. Allhankijana on projekti kaasatud Threod Systems, Rantelon ja DefSecIntel Solutions.

Hispaania juhitav European Cyber Situational Awareness Platform (ECYSAP) eesmärk on luua militaarotstarbel kasutatav küberolukorrateadlikkuse platvormi prototüüp. Liitunud on Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa ja Eesti. Projekti kogumaksumus on 18,8 mln eurot, millest 10,9 mln eurot taotleti EDIDP-st. Platvormi arendavat tööstuskonsortsiumi juhib Hispaania ettevõte Indra Sistemas ja seal osaleb Eesti ettevõte Cybernetica, kes tegeleb projektis olukorrateadlikkuse pildi visualiseerimise ja sensorite integreerimisega.

European Command & Control System (ESC2) eesmärgiks on arendada strateegilise ja operatsiooni tasandi juhtimissüsteemid EUMS ja MPCC (Military Planning and Conduct Capability) operatsioonide tarvis. Projekti käigus valmib sidesüsteemi disain. Projektiga on liitunud Hispaania, Portugal, Saksamaa, Luksemburg, Itaalia ja Prantsusmaa. Projekti kogumaksumus on 22 mln, millest toetus 20 mln.