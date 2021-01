Ajalooline tehing tulemas. Venelannast orb tõusis miljardäriks, kuid viimasel aastal on ta pidanud tegema raske otsuse

Margarita sündis Venemaal ja abiellus Šveitsi miljardäriga. Kui mees suri, siis heitles naine kümme aastat kohtus oma päranduse eest, mis röövis talt suure hulga raha.

Margarita Olegovna Bogdanova sündis 1962. aastal Leningradis. Tema vanemad surid, kui tüdruk oli 11-aastane ja teda hakkas kasvatama vanaisa. Ta õppis Moskvas ja Leningradis õigusteadust ja majandust. 1988. aastal lendas ta parasjagu Zürichist Londonisse, kui kohtus lennul Robertit. Naine müüs sel ajal Venemaal elektroonika komponente. See lend muutis aga Margarita elu.

Paar abiellus 1992. aastal. Temast sai miljardäri kaasa. Neil sündis kolm last - Eric ja kaksikud Maurice ja Kyril. Robert suri 2009. aastal, pärast rasket võitlust leukeemiaga. Margarita võttis grupi juhtimise üle.

Louis Dreyfus oli globaalse haardega kaupleja, mis tegeleb nii põllumajanduse, toidu töötlemise, laevanduse kui finantsvaldkonnas. Nende käes on mitmeid riskifonde, laevu, telekommunikatsiooni infrastruktuuri ja loomulikult ka kinnisvaraarendusi.

Pärast mehe surma algasid naise võitlused. Esmalt pidi ta hoidma korras 169-aastast ettevõtet. Sellega sai ta hakkama. Ta oli sunnitud välja ostma ka teiste pereliikmete osalusi, kasvatades oma osa firmas 50 protsendilt 96 peale. Algasid kohtulahingud, mille tulemusel on Margarita äsja müünud 45% oma ärist Abu Dhabis paiknevale riiklikule fondile. Ta jääb ettevõtet juhtima ja ka nimi jääb firmal samaks.

Oma pereliikmeid välja ostes maksis Margarita kõrget hinda. Summat, millega Margarita on sunnitud oma osaluse müüma, ei ole avalikustatud, aga tõenäoliselt on see madalam kui see, mida ta kunagi maksis pereliikmetele. Abu Dhabi fond on esimene pereväline tegija ettevõtte omanike ringis.

Kunagine leping asus kummitama

Perekonna tüli põhjuseks sai tehing, mis jäi sõlmimata. Margarita oli vastu ettevõtte tippjuhi Jaxques Veyrati ideele. Mees soovis nimelt, et Louis Dreyfusi põllumajanduse haru paneks leivad ühte kappi Olam Internationaliga, mis näitas toona head minekut. Nende plussiks oli, et nad olid noteeritud Singapuri börsil. See oleks andnud Louis-Dreyfusi pere liikmetele lihtsa võimaluse oma aktsiaid müüa. Margarita tappis selle idee, öeldes, et ta kaitseb sellega Roberti laste, lastelaste ja lastelastelaste vara.