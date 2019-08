Ajalugu kordub, aga midagi ei õpita: Sõerd meenutas, kuidas Res Publica teda omal ajal maksuameti juhi kohalt kangutas

"Helmed oleksid võinud natuke midagi ajaloost õppida, enne kui tänase avantüüri politseiameti juhi kallal ette võtsid," kirjutab Aivar Sõerd.

"2003. aasta südasuvel alustas kunagine Res Publica rahandusminister distsiplinaarmenetlust maksuameti juhi suhtes, koos ametist kõrvaldamisega distsiplinaarmenetluse ajaks."

Toona oli rahandusministriks Tõnis Palts, kes määras ka kohe Sõerdile asendaja, kelleks sai toonane tolliameti juht Aivar Rehe, kes on tänaseks samuti avalikkusest taandunud, seda küll hilisema Danske panga rahapesuskandaalide tõttu, mille keskele Rehe sattus.



Aivar Sõerd (paremal), vasakul toonane maksuameti direktori asetäitja Vahur Kivistik. Foto: Priit Simson

"Veel sama aasta [2003.a] lõpus tunnistas halduskohus täielikult seadusevastaseks nii distsiplinaarmenetluse algatamise kui ka hilisema ametist vabastamise käskkirja. Lugu lõppes suure hüvitise väljamaksmise ja ametisse ennistamisega.

Praeguses kaasuses ja teadaoleva info põhjal pole ministritel sisulist materjali politseiameti juhi süüdistamiseks ollagi või on seda nii hõredalt, et sellel pole vähimatki kohtuperspektiivi.

Ühesõnaga, perspektiivitu ja arulage ettevõtmine, ei usu et Helmed sellest jamast välja ronivad," kirjutas Sõerd.

Aastal 2004 ühendati aga juba maksu- ja tolliametid üheks asutuseks, mille juhiks nimetati ikkagi Aivar Rehe, seda juba Res Publica järgmise rahandusministri Taavi Veskimäe poolt. Sõerd loobus toona ühendameti juhiks kandideerimast. Hiljem töötasid Rehe ja Sõerd jälle koos, kui Rehe jätkas maksu- ja tolliameti juhina ja Sõerd sai Ansipi esimese valitsuse ajal, 2005. aastal rahandusministriks.