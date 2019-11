Ajastu lõpp. Maire Milder emotsionaalselt: jutul on tõepõhi all, lahkun Baltikast

„Sel jutul on tõepõhi all," ütleb Milder, kes parasjagu kohtus kolleegidega. Ta ütleb, et oli juba mõnda aega kursis sellega, kuhu ettevõte suundub ja millised on uued suunad. „Varem või hiljem pidi see juhtuma," jätkab ta.

Kas ta lahkub omal soovil või sunnitult? Milder jääb siin vastusega esmalt veidi hätta. Ta nendib, et töökoormus oleks tal liiga väikeseks jäänud.

„Armastan väga muutusi. Baltika eesmärk on aga täna stabiilsus. See ei ole minu jaoks väljakutseks," nendib ta.

Kolleegide abi tõi hingerahu

Maire Milder on koos abikaasa Meelisega olnud Baltika vapiloomad ja nimed, millega firmat veel pikalt seostatakse. Kahtlemata on mõlemad jätnud sinna palju energiat ja emotsioone, kulutanud kamaluga närve. Maire Milder muutub lahkumisest tingitud tunnetest rääkides emotsionaalseks.

„Olles kaua siin töötanud koos abikaasa Meelis Milderiga, kes oli minu ülemus, siis esimene segadus ja šokk on seoses temaga juba üle elatud (räägib sellest, et Meelis Milder otsustas suvel Baltika juhti kohalt lahkuda - T.S.). Kui inimene on elu aeg olnud juht, siis ta saab aru, kuhu ettevõte suundub. Olen siiski segaduses veel, aga mul on super meeskond ja kolleegid, nende abiga sain hingerahu," ütleb Milder. "Ka šampus aitab," naerab ta.

Edasistest plaanidest Milder veel rääkida ei saa, sest neid ei ole. „Kui üks uks sulgub, siis avaneb uus. Ma veel ei tea, milline see uus uks on," sõnab ta lõpetuseks.

Milder töötas Baltikas kaks aastakümmet.