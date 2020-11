Ajastu muutus: maineka ajalehe digitellimuste arv ületas esmakordselt pabertellimuste oma

The New York Timesi digitellimuste arv kasvas kolmandas kvartalis 393 000 võrra. Tellimuste käive kasvas 12,6% 301 miljoni dollarini, vaatamata sellele, et reklaamikäive kukkus 30% 79 miljoni dollarini, vahendab New York Post.

Google ning Facebookiga konkureerimise tulemusena oluliselt vähenenud reklaamitulud on sel aastal olnud eriti ettearvamatud, sest Covid-19 pandeemia tõttu vähenenud ärimahtude tõttu kannatavad firmad on ka reklaamikulusid vähendanud.

Sellele vaatamata teatas ettevõte, et ainult digitoodete käive kasvas 34% 155 miljoni dollarinin. Uudistenõudlus lisas kvartalis 275 000 uut tellimust.

Ettevõte teatas, et ootab aasta viimases kvartalis digitellimuste 35-protsendilist kasvu ning reklaamikäibe 30% langust.