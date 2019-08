Ajavahest ja kaugusest hoolimata tõmbab Eesti firmasid üha enam Austraaliasse

2009. aastast tegutsev Eestis päritolu raamatupidamistarkvarafirma Erply on kinnitanud kanda mitmes suures riigis üle ilma. Nende hulgas on ka Austraalia, kus hakati tegutsema viis-kuus aastat tagasi, pärast USA ja Suurbritannia turule sisenemist.

„Meile on nii alguses kui ka jätkuvalt sobinud kõik inglise keelt kõnelevad turud. Nende seaduste ja toimimise loogika on sarnane. Nad põhinevad common law’l (ingl tavaõigus), nende kultuuriline taust on väga sarnane,” põhjendab ettevõtte asutaja Kristjan Hiiemaa. Erply tegutseb veel Kanadas, ühtlasi on kontorid nii Eestis kui ka Singapuris.

Ettevõtte turule sisenemise strateegia erineb märkimisväärselt traditsioonilisest turule sisenemisest. „Me hakkame turundusega enne pihta – hangime kliendid ja vaatame, kas jõuame esimeste tehinguteni. Peale seda olemegi turul,” kirjeldab Hiiemaa. Täpselt nii Austraalias toimitigi. Kuna kohe alguses leiti mõistlik hulk suuri kliente, otsustati seal kanda kinnitada.