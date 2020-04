Ajujahi finalist pakub kõigile oma kodus lisateenimise võimalust

Ettevõte koostab testi, mis tuleb vastajal ära teha. Seejärel saab valida platvormil oma sihtrühma ning määrata tasu. Süsteem edastab testi valitud sihtgrupile, kes selle sooritab ning kuu lõpus laekub testi sooritanud isiku kontole summa, mis ta on selle kuu jooksul teeninud.

See on hea võimalus neile, kes soovivad teenida lisaraha. “Kriisiolukorras on lisaraha teenimise võimalused eriti olulised, kuna tänases olukorras võib veel palju muutuda,” rääkis Sharewelli tegevjuht Sten Kreisberg. Testid on tavaliselt 5–20 minutit pikad, kuid võib juhtuda, et testija satub valimisse, kus tuleb sooritada ka tunnipikkust testi.

Lühikese testi täitmise eest on võimalik teenida 1–5 eurot, pikemate uuringutega võib teenida kuni 50 eurot. Iga test on ainulaadne ja osalejatele saadetakse täpne info osalemise ja tasu saamise kohta. Kõik soovijad saavad end testijaks registreerida Sharewelli kodulehel.

Sharewell jõudis Ajujahi 2019/2020. võistluse kümne parima ettevõtte hulka. Ettevõtte meeskond koosneb Igor Murujevist, kes vastutab lahenduse tehnilise poole eest ning Sten Kreisbergist, kes vastutab müügi ja turunduse eest.

Sharewell on platvorm, mis aitab kiiremini ja kergemini leida oma uuele arendusele sobivad testkasutajaid, kes oleksid võõrad, kuid samas sihtgruppi sobivad. Sharewell platformis saab koostada vajalikud küsimustiku, lisada pilte või teste, millele testkasutajad vastavad.

Küsimustik edastatakse valitule sihtgrupile, mis on eelnevalt kasutaja poolt koostatud. Vastamiseks saab panna limiteeritud aja, mis annab võimaluse koostajal saada soovitud ajaks vastused. testijal on vaja, et vastused oleksid adekvaatsed, ning seetõttu platform selekteerib välja automaatselt ebakorrektsed vastused, mis ei vasta etteantud parameetritele.

Hetkel valitseb olukord, kus saadetakse küsimustik oma tuttavatele sotsiaalmeedia vahendusel ning vastuste saamine võtab nädalaid. Sharewellis saab teha küsimustiku paari minutiga ja paari päeva pärast on vastused olemas.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!