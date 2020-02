Äkki miljonite juutuuberite lemmikuks saanud Eesti muusik ootab lepingut USA plaadifirmaga

“Tänaseks on lool “Rockefeller Street” miljoneid ja miljoneid kuulamisi-vaatamisi ja need numbrid teevad sellest laulust kõige enam kuulatud ja mängitud Eesti muusikapala maailmas. Elus on kõik juhuslik ja subjektiivne,” ütles Lõhmus ning lisas, et Eesti muusika suurim staar läbi aegade välismaal on Arvo Pärt, tema on maailmas tipus ning Lõhmuse enda ülimaks unistuseks on koos Pärdiga kunagi muusikat luua.

Saalist tulnud kuulaja küsimusele, et kui palju Lõhmus kui autor siis nüüd selle looga raha teenib, vastas ta, et tegelikult on võimatu saada legaalset sissetulekut, kui miljonid üksikud vlogijad ja blogijad kasutavad YouTube’is sinu loodud lugu taustaloona.

