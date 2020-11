Aktsiapakkumine ajas investorite pea segi. Kindel võiduootus asendus sügava pettumusega

Neljapäeval pidi pärast maailma suurimat aktsiapakkumist toimuma Ant Groupi börsidebüüt, aga Hiina regulaatorid kutsusid esmaspäeval ettevõtte suuromaniku, riigi rikkuselt teise mehe miljardär Jack Ma ja firma teised juhid vaibale. Neile tehti selgeks, et ettevõtte börsile viimine viibib, sest sellega on tõsiseid probleeme. Nimelt pole ettevõte andnud investoritele piisavalt informatsiooni. Kuna ettevõte ei vasta Shanghai börsi reeglitele, lükatakse börsil kauplemise algus teadmata ajaks edasi. Kas see tähendab IPO tühistamist, pole selge.