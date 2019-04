Aktsiiside laekumine vähenes pea veerandi võrra

Aktsiisikaupade tarbimise muutust peegeldab deklareeritud kogus, mida on korrigeeritud varudega. See tähendab, et toodete etteost, mis toimub enne aktsiisimäärade tõusu, on arvestatud perioodi, mil toode jõuab tõenäoliselt lõpptarbijani. 2018. aastal oli kange alkoholi varudega korrigeeritud deklareeritud kogus 18,4 protsenti ning õlle kogus 29 protsenti väiksem võrreldes aasta varasemaga. 2019. aasta esimestel kuudel on deklareeritud kogus püsinud ootuspärasel tasemel.

Sarnane seis on sigarettidega, kus eelmisel aastal vähenes varudega korrigeeritud deklareeritud sigarettide maht 8 protsenti ning selle aasta esimeste kuude deklareerimine vastab ootustele.

Diislikütuse müük 2018. aastal Eestis kasvas vastavalt 5,6 protsenti, kuid bensiini deklareerimine vähenes 5,3 protsenti. Sarnane trend on jätkunud ka 2019. aasta esimestel kuudel, kui kahe kuuga on deklareeritud 2,8 protsenti enam diislikütust kui aasta varem ning bensiini kogus näitab väikest langust.

Alkoholi Läti piirikaubanduse kasv on pidurdunud