Aktsiisilangetus kasvatas õlle müüki soomlastele üle kahe korra

Müük põhjapiiril kasvas võrreldes möödunud aastaga 2,2 korda. Eesti siseturul müüdi ligi 45% rohkem õlut kui möödunud aasta juulis ning siidri ja muu lahja alkoholi müük kasvas 37%.

Müügitulemustest nähtub, et 2019. aasta juulis müüsid Õlleliidu liikmed Eestisse ligi 10 miljonit liitrit õlut. Eelmise aasta juulis müüdi 6,9 miljonit liitrit õlut, seega kasv on 45%.

Kui siidrit ja longdrinke müüdi eelmises juulis 1,9 miljonit liitrit, siis tänavu on see number 2,6 miljonit liitrit ehk kasv on olnud 37%.

„See kinnitab vähemalt lahja alkoholi sektoris aktsiisi langetamise positiivset mõju,” selgitas Õlletootjate Liidu tegevjuht Peeter Võrk. „Eestis kasvava müügi pealt ei saa teha järeldust, et eestlased on alkoholi rohkem tarbima hakanud. Nagu öeldud on väga suur mõju põhjapiiril ning suur mõju ka erinevatest piirkondadest Eestis, kus hinnalangetus on kaotanud rahalise motivatsiooni tuua tooteid sisse Läti piirilt."

Õlleliidu liikmete käibe osakaal Eesti turul on üle 90%.