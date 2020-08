Aktsiisilangetuse mõju eelarvele on väga suur. Juulis kasvas laekumine hüppeliselt, eriti kange alkoholi osas

Võrreldes 2019. aasta juulit selle aasta sama kuuga, korjas riik aktsiisimaksu 6,25 miljonit eurot enam. Seejuures alkoholiaktsiisist saadav summa kasvas suisa 86% 13,47 miljonilt eurolt 25 miljoni euro peale.

Numbrite sisse vaadates on näha huvitavat kasvukohta. Nimelt annab lõviosa kasvust „muu alkoholi aktsiis" ehk kangem kraam. Selle kasv aastaga on olnud 8,6 miljonit eurot ehk lausa 207,3%. Seega on võit kange alkoholi ostmise "koju tagasi toomiselt" olnud isegi suurem. Õlle- ja veiniaktsiisilt saadav tulu on samuti teinud läbi olulise hüppe.

Kasvanud on ka tubakaaktsiisi laekumine, aastaga 17% võrra. Ainsaks kukkujaks on siin sigaritelt saadav aktsiisisumma, aga summad on selles kategoorias pea olematud. Sama võib öelda sigarillode kohta, mille aktsiisilaekumise summa kasvas ligi 110%, aga seda 220 000 euro pealt 460 000 euro peale. Eks osteti Lätist tihti lisaks alkoholile ka tubakatooteid.