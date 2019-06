Aktsiisitulude negatiivne stsenaarium, millest kõva häälega ei räägitud: Läti vastukäik võib tähendada Eestile suurt maksuauku

Kõik pidi minema teisiti. Valitsuskoalitsiooni kuuluvad Keskerakond, EKRE ja Isamaa lootsid lüüa valimistel üheks populaarsemaks ja nõutumaks lubaduseks olnud alkoholiaktsiisi langetusega mitu kärbest korraga.

Rahvale oleks heastatud eelmise Jüri Ratase valitsuse ebaõnnestunult ellu viidud viina- ja õllehinna hüppeline kergitamine, mis tekitas meeletut trotsi, lõi õitsele piirikaubanduse ja viis omakorda maksud Lätti.

Alkoholiaktsiiside alandamisest loodeti enam-vähem ka eelarvekadudeta välja tulla – viina ja õlle maksumäär küll alaneb 25%, kuid piirikaubanduse kokkukuivamise tõttu ostetaks Eestist mahuliselt rohkem ja eeloleva nelja aasta peale tuleks asi nulli.

Kõik see püsis ühel olulisel eeldusel ja lootusel. Arvati, et Läti neelab Eesti aktsiisilangetuse alla ega lähe hinnaalanduse sõja peale välja. Kuid just nii läks – Läti vastas kiirmeetmega.