Alan Vaht selgitab: mis toimub kütusehindadega?

Kütusehinnad täna

Viimasel ajal on olnud palju nurinat, et kütusehinnad on Eestis justkui liiga kõrged. Ja ongi! Peamiseks põhjuseks on juba jutuks olnud Euroopa tippu aetud kütuseaktsiisi määrad. Maksude osakaal on bensiini hinnas täna 64% ning diislikütuses 57%. Mida suuremad on maksud, seda vähem mõjutab kütuste maailmaturuhinna protsentuaalne muutus kütuste hindu tanklas.

Möödunud nädalal langes bensiini hind Eestis 5 senti liitrist, mida oligi oodata, sest tulenevalt bensiini nõudluse drastilisest vähenemisest on enim langenud just bensiini maailmaturuhind. Ehkki eratarbijad sõidavad nii bensiini- kui ka diiselautodega, on diislikütus peamiseks kütuseks siiski transpordisektoris, mistõttu diislikütuse tarbimine on koroonakriisist vähem pihta saanud. Sellest tulenevalt on diislikütuse maailmaturuhind langenud bensiiniga võrreldes koguni 20% vähem.

Olgu märgitud, et võrreldes märtsi algusega on bensiini hind langenud Eestis 17 senti liitrist ning diislikütuse hind 12 senti liitrist. Arvestades, et talvise diislikütuse müügikohustus lõppes veebruari lõpus, on diislikütuse hindades osaliselt kajastatud juba suvisema diislikütuse hind. Siinjuures tuleb arvestada, et märtsis ja aprillis tanklatesse tarnitava diislikütuse näol ei ole tegemist veel täissuvise diislikütusega, mille müük tagatakse tanklates alles maikuus. Seetõttu ootab täiendav hinnalangus meid veel ees. Samuti annab hinnalanguse lootust ka jätkuv bensiini ja diislikütusmaailmaturuhindade langus tulenevalt möödunud nädalalõpu OPEC+ naftakärpekõneluste poolikust lahendusest, kus üleliigset naftat eemaldatakse turult vaid osaliselt, jättes seetõttu kütuseturu endistviisi tugevalt ülevarustatuks. Ära ei saa unustada ka eesseisvat 14,5-sendist diislikütuse aktsiisi langetust. Peame varuma vaid kannatust, et näha veelgi madalamaid kütusehindu, eriti diislikütuse osas.