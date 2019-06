Alates esmaspäevast lähevad sigaretid leti alla

Samuti keelatakse tubakast erinevad maitse- ja lõhnaained e-sigarettide vedelike ning tubakatoodete kaugmüük.

Tubakatoodete nähtavuse ja kättesaadavuse piiramise eesmärk on ennetada alaealiste suitsetamisega alustamist ning toetada neid, kes soovivad suitsetamisest loobuda.

„Tubakatarbimine on Eestis vähenemas ning tänu sellele näeme olulise positiivse trendina ka passiivse suitsetamise kahjuliku mõju vähenemist. Viimase kümne aastaga on tubakasuitsuga kokkupuutuvate inimeste osakaal vähenenud poole võrra, seda nii kodus, töökohal kui avalikus ruumis,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Samas on tubakatarvitamise tagajärjed ühiskonnale endiselt kulukad ja inimesele kannatuste rohked. Juulist jõustuvad piirangud on järgmine samm selleks, et vähendada suitsetamisega alustamist noorte hulgas ja vältida suitsetamise asendamist samuti tervist kahjustavate alternatiivtoodetega.”

Kaupmeestele on jäetud võimalus ise valida, mil moel tubakatoodete väljapaneku keeldu oma poes ellu viia. aNäiteks on võimalik kasutada leti peal või all asuvaid suletud konteinereid, liuguksi, ruloosid või erinevaid kardinaid, suletud jaoturit jt lahendusi.