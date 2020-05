Alates homsest on keelatud lennata Eestist kõrge viirusriskiga riikidesse: näiteks Ühendkuningriiki, Rootsi ja Venemaale

„Viiruse leviku pidurdamiseks saame esmalt avada lennuliinid riikidega, kus viiruse levik on viimase 14 päeva statistika põhjal piisavalt väike. Selguse huvides rõhutan, et kuigi korraldusega keelame hetkel ka lennud Taani, siis prognoositult võib juba lähipäevil olla sealne epidemioloogiline olukord piisavalt paranenud, et sinna saab lendama hakata,“ lisas Aas.

MKM lähtub sihtriikide lubamisel ja keelamisel teiste riikide haigestumise määrast, mis peab liini avamiseks olema 25 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Sihtriikide epidemioloogilise olukorra vaatab MKM üle iga päev ning avab või piirab lennuliinide avamist vastavalt viiruse levikule.

18. mai seisuga saab tõenäoliselt ilma piiranguteta avada lennuliine Saksamaa, Poola, Norra, Austria, Läti ja Leedu suunal. Samas sõltub liinide avamine ka sihtriigi enda reeglitest. Nagu ka Eestis, kehtib teistes riikides riiki sisenemisel piirangud, millega tuleks enda reisi planeerimisel arvestada.

Täna keelatud sihtriikide piirang kehtib alates 18. maist kuni 7. juunini, mille järel hindab piirangu edasist vajalikkust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Terviseametiga. Erandlikult kehtib Minski ja Tallinna vaheline piirang alates 24. maist, kuna Minski kaudu on oodata inimesi koju kuni 23. maini.