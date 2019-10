Toiduainetööstuses on A.Le Coqi juhatuse esimehe Tarmo Noobi sõnul kaks suurt trendi, millest ühe osas ei ole Eestis veel eriti tegeletud ning lähiaastal ootavad seega ees suured muutused.

Millised need muutused on, milline on käsitööõllede näilise revolutsiooni kõrval tõeline õlleturul valitsev buum, kuidas on suvine aktsiisilangetus õlletootjat mõjutanud, mis on saanud piirikaubandusest, kas tulemustega ollakse rahul ja kuidas A. Le Coqil on õnnestunud töötajate nappuse tõsistest probleemidest kõrvale jääda, saab lugeda Ärilehe intervjuust.