Alexela alustas talvise diislikütuse vedu tanklatesse

„1. oktoobrist kuni 30. novembrini teevad kütusemüüjad ettevalmistusi, et diiselmootoriga sõidukite omanikud saaksid aina külmakindlamat diislikütust tankida. Diislikütuse ümbervahetamine suvisest kütusest talviseks on aeganõudev protsess ning selleks ongi Eestis kehtestatud kahekuine üleminekuperiood,“ rääkis Alexela juhatuse liige Alan Vaht. „Järgmise sammuna hakkame oma tanklatesse tarnima arktilisse Põhjamaa kliimasse mõeldud talvist diislikütust eesmärgiga, et hiljemalt 1. detsembriks oleks diislikütus kõikides tanklates vahetunud talvise diislikütuse nõuetele vastava kütuse vastu.“

Euroopas kehtestatud standardi järgi jagunevad diislikütused suvisteks ja talvisteks. Talvine diislikütus on ette nähtud kasutamiseks arktilises või karmi kliimaga piirkondades, mistõttu talvine diislikütus jaguneb omakorda viite klassi 0, 1, 2, 3, 4. Null tähistab külmakindlust kuni -20 kraadi; üks vastab -26 külmakraadile, kaks -32 külmakraadile, kolm -38 külmakraadile ja neli juba -44 külmakraadile.

„Kuna kliima- ja talvetingimused on Euroopa erinevates piirkondades väga erinevad, peavad riigid ise otsustama, milline diislikütus peab talveperioodil olema tanklates müügil. Eestis kehtestatud nõuete järgi peab talvine diislikütus vastama klass 1 nõuetele ehk taluma külmakraade kuni vähemalt -26 kraadi,“ lisas Vaht.