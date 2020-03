Alexela grupp teatas, et koondab üle 90 inimese

Valitsuse poolt välja kuulutatud ettevõtteid toetavale meetmepaketile Alexela Group ettevõtted ei paista olevat kõlblikud. "Eriolukorras lubatud majandusliku meetmete pakett Eesti ettevõtetele on alles käivitumas. Kuigi Kredex on käesoleva nädala lõpust alustamas laenutaotluste vastuvõtmist, siis Kredexi rahastamist senini pole korraldatud, lisaks on abinõud rohkem suunatud väike- ja keskmistele ettevõtetele. Töötukassa kriisimeetmete hüvitist saaksid töötajad vaid sel juhul, kui me tööandjana alandaks kõikide töötajate palkasid 30%. Sellist lähenemist ei pea me õiglaseks oma rohkem kui tuhandel palgal oleva töötaja puhul," märkis Andreas Laane ja lisas, et ettevõtjatele mõeldud kriisimeetmed vajavad riigilt enamat selgust ja sektoripõhist lähenemist.

Eriolukorrast tingitud äritegevust hinnatakse Alexelas grupiüleselt iganädalaselt.