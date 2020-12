Alexela juhatuse liige: ei ole põhjust, miks kütusehinnad peaksid enne kevadet langema

Mootoribensiini ning diislikütuse hind maailmaturul on alates novembri algusest ehk vähem kui pooleteise kuuga sõnul kerkinud vastavalt 20% ja 30%. Seega oli eilne 2 sendi suurune liitri müügihinna tõus möödapääsmatu.

Naftatootjate kartell OPEC otsustas naftatootmist küll 500 000 barreli võrra päevas vähendada, kuid see tähendab, et laias laastus jääb eelmisel kevadel kokku lepitud 7,7 miljoni barreli suurune kärbe sisuliselt kehtima, sest pool miljonit barrelit suures plaanis pilti ei muuda. Vahti sõnutsi oli OPECi otsus kompromiss, lahja kompromiss.

Covid-19 vaktsiinide positiivsed uudised annavad lootust, et majandused kosuvad, majandusaktiivsus kasvab ning naftanõudlus suureneb. Arvestades, et nafta tootmine on kärbitud ning nõudlus kasvab, peaks hind tõusma.

Sestap usubki Vaht, et esimese kvartali lõpuni kütuse hind odavneda võiks. „Vaktsiin ning naftakärbe on ladunud püsiva vundamendi. Pigem on ruumi ülespoole liikuda," lausus Vaht. Tema sõnu võib tugevat vundamenti lõhkuda see, kui vaktsiini kasutuselevõtt ei anna piisavalt kiiret efekti.

„Kui nõudlus kolme kuuga ei taastu, võiks see laotud vundament mureneda," lausus ta.

Kuidas vaktsiin nõudlust mõjutab, seda jälgib OPEC kindlast väga tähelepanelikult ning vastavalt sellele otsustatakse ka tootmismahtude muutmise üle.

Kampaaniaid ei avalda

Kas ka jõulude ajal võiks mootorikütuste jaemüüjatelt ajutiselt musta reedega sarnast hinnalangetust loota, Vaht prognoosima ei soostunud. „kunagi ei tea, mis konkurentidel plaanis on. Ja ka enda plaane ei saa avaldada, sest siis ei oleks need ju enam üllatus," lausus Vaht.

Kiiret hinnatõusu ta aga ei oota, sest vaktsineerimisest loodetav kasu ei tule üleöö. „Sadu miljoneid inimesi korraga ei vaktsineerita, see võtab aega," tõdes Vaht.

Aga üldiselt on koroonapandeemia pärast kevadist järsku, 50% langust kütusetarbimist suurendanud. Kui varasematel aastatel on tarbimine igal aastal 4-5% vähenenud, siis suvekuudel suurenes eratarbimine Vahti sõnul igas kuus eelmise aasta sama ajaga võrreldes 2,5%. Oktoobris oli kasv suisa 3,4%. Mille muuga seda põhjendada saaks kui siseturismiga. Inimesed puhkasid välismaale reisimise asemel Eestis ning sõitsid rohkem ringi.