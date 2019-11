Alexela juhatuse liige Marti Hääl kütusesõjast Eestis: riigitoetusega elektriauto müük on kuritegu!

"Ei ole mingit vahet, kas neli ratast liiguvad bensiini, diisli, gaasi või elektriga. See on üks ja seesama turg. Siiani on see olnud vaba turg, aga nüüd on riik tulnud turule konkureerima tanklatega," on Hääl riigi peale pahane.

Hääl peab siin silmas nii riigi plaani toetada elektriautode soetust kui ka Elektrilevile kuuluvaid ELMO laadijaid.

"Toetusega elektriauto müük on kuritegu, sest need autod, mis sõidavad linnas 5000 kilomeetrit aastas, ei ole tegelikult kliimaprobleem," on Hääl kriitiline.

Samamoodi kriitikat jagub Marti Häälel ka diiselkütuse hulka segatava HVO kohta.

"Enamus HVOd maailmas sisaldab ühel või teisel moel palmiõli. Mõni rohkem või vähem, aga pigem rohkem," selgitab Hääl, miks biolisand on tema hinnangul tegelikult hoopis rohepesu.

Seetõttu ei pea Hääl õigustatuks ka plaani anda biodiislikütusele aktsiisivabastus. Ta toob välja, et see ei lähe kokku riigi transpordi arengukavaga, mis aastal 2014 vastu võeti ja kus seisab, et "eelistatud on elektri ja biometaani kasutamine transpordis".

