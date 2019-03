Alexela juht biokütusest: alternatiivid on kallid, kuid planeet Maa on veel kallim

Eesti läks biokütustele üle eelmisel aastal kõige viimase Euroopa Liidu liikmesriigina. Käesoleva aasta aprillist suureneb biokütuse kohustus enam kui kaks korda ning tuleval aastal suureneb kohustus veelgi.

Piisavalt ei ole räägitud aga põhjustest, miks biokütuseid on üldse vaja ning milles seisneb nende kasulikkus. Biokütus ehk alternatiivkütus tähendab alternatiivi tavapärasele fossiilsele kütusele. Paraku kipuvad alternatiivid aga olema kallimad, mistõttu on arusaadav, et biokütustest rääkides on fookuses olnud nende mõju kütusehindade tõusule. Oluline on aga mõista, et biokütuste kasutuselevõtu põhjuseks on soov vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni transpordis, sest kasvuhoonegaasid põhjustavad globaalset kliima soojenemist.

Tegemist on kahjuks ajas aina kasvava inimkonna tõsiseima probleemiga. Tööstusrevolutsiooni algusest alates on kasvuhoonegaasina tuntud CO2 hulk atmosfääris suurenenud enam kui 40% ning põhjustanud kliimamuutusi. 2016. a. jõustunud Pariisi kliimaleppe kohaselt on ülemaailmselt lepitud kokku kasvuhoonegaaside õhku paiskamise vähendamises, et hoida kliima soojenemine tunduvalt allpool 2 °C võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga.

Vaatamata seni rakendatud meetmetele ja kasutusele võetud uutele tehnoloogiatele ei ole me suutnud püsida enesele seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikul teerajal. Veelgi enam, me aina kaugeneme sellelt rajalt. Täna, kõigest kaks ja pool aastat hiljem, räägitakse valjuhäälselt, et teha tuleb veelgi enam ning kliimasoojenemine tuleb hoida koguni allpool 1,5 °C.