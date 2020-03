Alexela pakub Tallinnas ja Harjumaal palgata puhkusele jäänud teenindusvaldkonna kogemusega inimestele tööd

Kõik teenindusvaldkonna kogemusega töötajad, kes on olude sunnil jäänud palgata puhkusele, saavad Alexela poodidesse tööle kandideerida nii tähtajaliselt kui tähtajatult.

Töösoovijad saavad endast Alexela personaliosakonnale märku anda kontaktil personal@alexela.ee.

Alexela tegevjuht Aivo Adamson rõhutab oma pöördumises säilitada ennekõike rahu ja läheneda olukorrale terve mõistusega ja kaalutletult. „Peame koos pingutama, et olukord Eestis stabiliseeruks ja meie majandusruum normaliseeruks nii kiiresti kui võimalik. Need head inimesed teenindusvaldkondadest, kes on täna juba olukorrast tingitult suunatud palgata puhkusele, on oodatud Alexela personaliosakonda ennast märku andma. Tallinnas ja Harjumaal on meil kohvik-mugavuspoode, kuhu värbame täiendavat personali,“ sõnas AS Alexela juht.

Samuti tõi Adamson meenutusena välja, et Alexela tanklates ja poodides on võimalik tankida ja ostude eest tasuda kontaktivabalt. „Tänu mTaskule on mobiiliga kliendikaardi esitamiseks ja makse teostamiseks vajalikud mTasku NFC- ja QR-märgised, mis asuvad otse tankimispüstoli kõrval ning seetõttu ei pea klient enam makseterminali juurde minema. Nii saab tankuri juurde jõudes koheselt oma telefoniga skaneerida QR-koodi või puudutada NFC-märgist ning alustada tankimist. Meeles peab pidama vaid, et tankuri külge tankimispüstol tagasi asetada,“ ütles Alexela tegevjuht Aivo Adamson.