Alexela sai riigilt küsitud suurlaenule põhimõttelise nõusoleku

Valitsus eraldas kriisi algul kinnitatud lisaeelarves 300 miljonit eurot strateegiliselt tähtsate ettevõtete toetamiseks, seda kas Kredexi kaudu antavate laenude või riigifirmade puhul aktsiakapitali suurendamise näol.

Seni on 300 miljonilist antud aktsiakapitali suurendamisena Nordicale 30 miljonit, Eesti Raudteele 10 miljonit ja Saarte Liinidele 3 miljonit eurot. Laenusummade puhul lähevad kõik üle 10 miljoni euro suurused taotlused Kredexist valitsuse lauale ning seni on valitsus heaks kiitnud 100 miljoni euro suuruse laenu Tallinkile.

Alexela on nüüd teine taotluse esitaja oma 37 miljoniga. Kredexi juht Lehar Kütt on öelnud, et tema teada on tulemas veel paar-kolm suuremat laenutaotlust, kuid kellelt täpsemalt, ei ole ta soovinud avaldada.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt!

