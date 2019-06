Alexela suuromaniku tütar lahkub firma juhi kohalt, teatepulga võtab üle ekspankur

Juhi vahetus tuleneb sellest, et Maria Helbling kolib koos perega Ameerikasse, teatas ettevõte. Helbling on Alexela suuromaniku Heiti Hääle tütar.

„Annan teatepulga Aivo Adamsonile üle rahuliku südamega, teades, et Alexela on ka edaspidi kindlates kätes. Loodan, et Alexela jätkab valitud kursil, olles innovaatori rollis ja seistes hea Eesti elu edendamise eest," kommenteeris AS Alexela senine juhatuse esimees Maria Helbling.

Helblingi viimane tööpäev Alexela juhatuses on 4. juulil. Ta on Alexela grupis töötanud üle seitsme aasta, sellest pea neli Alexela Energia juhina ja viimase aasta juhtinud Alexela energiaettevõtete tööd ja viinud edukalt lõpule ettevõtete ühendamise nii organisatsiooniliselt, juriidiliselt kui ka klientide vaates.

Aivo Adamson on Alexela nõukogu esimehena töötanud ühe aasta. Varasemalt on ta olnud Hansapanga juhatuse liige, maanteeameti peadirektor, Starmani juht ja Versobanki juht.

AS Alexela on eestimaine ettevõte, mis tegutseb peamiselt energia valdkonnas.