Algas kandideerimine EY Eesti Aasta Ettevõtja 2020 tiitlile

„Konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtjaid, kes on oma tegevusega eeskujuks. Väljakutseid, millega ettevõtjad peavad seejuures rinda pistma, on mitmeid, olgu selleks näiteks digiteenuste levikuga muutuvad ärimudelid või vastutuse võtmine keskkonna- ja kliimaprobleemide eest. Teistest eristumiseks tuleb muutuvas keskkonnas nutikaid valikuid teha ning seejuures ka ettevõtte positiivsele jalajäljele mõelda,“ ütles EY partner Ranno Tingas.

Üha rohkem Eestist pärit ettevõtjaid teeb suuri tegusid ka laias maailmas, mis näitab, et sageli on tugevuse märgiks ka rahvusvahelisus. Heaks näiteks on Norris Koppel, kes nimetati EY Aasta Ettevõtjaks 2019 Londoni ja Kagu-Inglismaa regioonis. Sealsele žüriile jäi mees silma oma teedrajavate ideede ja ärimudeliga, millega muudetakse väga traditsioonilist pangandussektorit.

Mullu sai EY Eesti Aasta Ettevõtja tiitli Ecometal AS-i omanik Tõnis Kaasik. Ettevõtja elutööpreemia tiitli pälvis rõivatööstusettevõtte Sangar asutaja Jüri Kraft.