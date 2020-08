Algas kandideerimine noore ettevõtja preemiale

Preemia eesmärk on tunnustada ja juhtida tähelepanu noorte ettevõtjate saavutustele ning innustada noori veelgi enam ettevõtlusega tegelema. Preemiale saab kandideerida 4. septembrini ning võitja kuulutatakse välja 8. oktoobril.

”Noored ettevõtjad on valinud eluks keerulisema tee, kus esineb palju ootamatusi, uusi kogemusi ja kindlasti ka tagasilööke, kuid omandatud oskused annavad eneseusku võtta ette järjest suuremaid väljakutseid,” ütles Swedbanki äripanganduse juht Aira Nigul-Lepp. ”Valik mitte minna kõige mugavamat rada pidi ja raske tööga rahvusvahelises konkurentsis toime tulla väärib meie tunnustust ja esile tõstmist.”

„Noore ettevõtja preemia annab ühe parima võimaluse tunnustada ja märgata noori ettevõtlikke inimesi ning kinnitada neile, et nad teevad õigeid otsuseid ning, et nende tehtavat tööd ja loodavaid väärtusi hinnatakse kõrgelt,“ sõnas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Mait Palts ning lisas, et noortel ettevõtjatel on julgust viia ellu uusi ideid, mis mõjutavad meie ettevõtlusmaastikku ning annavad võimaluse uhkelt Eesti ettevõtetest üle maailma rääkida ja neid esile tuua.

Noore ettevõtja preemia konkurss on mõeldud kuni 35-aastasele Eestis registreeritud ettevõtte omanikele ja juhtidele, kes on paistnud silma oma ettevõtte hea käekäigu kindlustamisel, oma toodete, teenuste või tehnoloogiate uuenduslikul kasutamisel ning kes juba ekspordivad või omavad ekspordipotentsiaali.

Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 4. septembriks 2020 täita ära ankeet ning üles laadida digitaalselt allkirjastatuna motivatsioonikiri – täpse juhendi leiab kaubanduskoja koduleheküljelt aadressil. Oma kandidatuuri võivad esitada ettevõtjad ise, nende töötajad, kliendid või erialaorganisatsioonid jt. Konkursile esitatud kandidaatide hulgast valib võitja välja viieliikmeline komisjon, mis koosneb kaubandus-tööstuskoja, Swedbanki ja presidendi kantselei esindajatest ning ettevõtjatest. Preemiat rahastab Swedbank Eesti AS.

Noore ettevõtja preemia konkurss toimub viiendat korda. 2015. aastal pälvis tiitli ja preemia Indrek Ulst ettevõttest Mooncascade OÜ, 2016. aastal sai tunnustuse Markus Villig ettevõttest Taxify OÜ, 2017 sai noore ettevõtja preemia Kristel Kruustük ettevõttest Testlio OÜ, 2018 aastal tunnustati Robin Saluoksa ettevõttest OÜ E-Agronom ning eelmisel 2019. aastal sai noore ettevõtja preemia Ardo Kaurit ettevõttest Ampler Bikes OÜ.