Algul võtad toetuse ja pärast ikkagi masskoondad? Töötukassa juht: kui suurem osa ettevõtteid jätkab tegevust, on hüvitis end õigustanud

Hiljuti teatas Tallinna Lennujaam, et kasutab töötukassa palgahüvitist (aprilli eest on makstud välja 340 000 eurot 363 inimesele AS Tallinna Lennujaama taotlusel, tütarfirma Tallinn Airport GH küsis toetust lisaks 246 inimesele, summas üle 226 000 euro, tõenäoliselt küsivad mõlemad hüvitist ka maikuu eest), ning juuli-september koondab pea viiendiku töötajatest ehk 111 inimest. Nii jääb vahele täpselt üks kuu kui töötukassa meetme tingimustele vastavalt ei tohi ühe kuu jooksul pärast palgahüvitise saamist inimest koondada.

Samuti on palgahüvitist kasutanud mitmed ettevõtted, kes on samas kollektiivkoondamisest teatanud. Ärileht kirjutas sel nädalal näiteks Fra Mare Thalasso spaast, mis on küsinud toetust kahe kuu eest 75 inimesele ja koondab nüüd 26 inimest. Niisamuti toimetab Meta-nimeliste poodide omanik (VitoBaltic OÜ) ja Jõhvis tegutsev rõivatööstus Tremela, mis koondab 12 inimesest 9 ja töötukassa toetust on küsinud 11 inimesele.

Töötukassa juht: hüvitisel on soovitud mõju

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles Ärilehele, et ettevõtete otsus kasutada esmalt hüvitist ja siis minna ikkagi koondamise teed tuleneb sellest, et kriisi algul ei teatud, kui kaua see kestab ja millise mõjuga on. Nüüd on ettevõtetel rohkem infot ja Paavel loodab, et ettevõtjad teevad läbimõeldud otsuseid.

Siiski rõhutas Paavel, et hüvitise mõte oli aidata kaasa sellele, et tööandja saab pärast erakorralistest oludest tingitud takistuste kadumist jätkata tavapärase tegevuse ja oma töötajatega. "Arvele tulnud töötute ja koondamiste arvud kinnitavad, et töötasu hüvitisel on olnud soovitud mõju - see on oluliselt pehmendanud šokki tööturul," kinnitas Paavel.

"Töötasu hüvitise taotlemisel tuleb ettevõttel kaaluda läbi kõik aspektid. Näiteks nägid paljud suured hotellid, et turism sellises mahus lähiajal ei taastu ning pole hüvitist küsinud ja on otsustanud koondamise kasuks. On tööandjaid, kes on küsinud toetust osale töötajaist, aga on ka oma koosseisu vähendanud ehk siis koondanud mingi osa töötajaist. (Koondamise keeld kehtib vaid nende töötajate suhtes, kellele on hüvitist taotletud.)