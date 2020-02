Alguses oli naljakas, aga viirus on Corona õllele päriselt hoobi andnud

YouGov kirjutab, et nende brändide kohta negatiivsete või positiivsete uudiste mõõdik on viimastel nädalatel Corona Extra õlle osas kõvasti kukkunud.

Reitingu koostajad toovad põhjusena välja, et Corona Extrast on saanud koroonaviiruse uudiste osa. Nii on mitmetes uudistes kirjeldatud, kuidas otsingumootoritesse toksitakse üha rohkem „koroona õlle viirus“ ja „õlle koroonaviirus“. Inglise keeles on sarnasus suurem, sest nimekuju on nii viirusel kui õllel sama: corona.

Asja ei tee lihtsamaks ka Corona Extra tootja Constellation Brandsi vastuoluline reklaam, millega uusi maitseõllesid reklaamitakse.

„Varsti kohal“ tutvustus on koroonaviiruse leviku tõttu saanud tarbijate seas hoopis uue tähenduse.

Allikas: Corona

USA populaarne investorite kanal CNBC kirjutab, et Constellation Brands, mille tooteportfelli Corona Extra kuulub, teatas eelmisel kuul, et plaanib kulutada oma uute õllemaitsete turunduseks enam kui 40 miljonit dollarit.