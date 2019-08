Alibaba juht kuulutas 12tunnise töönädala eesmärgiks

Koos Tesla tegevjuhi Elon Muskiga laval esinedes tõi Ma just elektrienergia näiteks, kuidas tehnoloogia annab inimesele rohkem tööst vaba aega. “Elektrienergia jõud on see, mis annab inimestele rohkem aega, et saaksite õhtul karaokesse või tantsupeole minna. Arvan, et tehisintellekti tõttu on inimestel rohkem aega inimeseks olemisest,” rääkis miljardär.

“Järgmise 10-20 aasta jooksul peaks iga inimene, riik, valitsus keskenduma haridussüsteemi reformimisele, hoolitsedes selle eest, et meie lapsed leiaksid töö, mis nõuab ainult kolm päeva nädalas neli tundi päevas,” selgitas Ma. "Kui me ei muuda praegust haridussüsteemi, oleme kõik hädas."

Ma rääkis, et praegune haridussüsteem on vananenud ning tulevased haridussüsteemid peavad aitama inimestel loovamaks muutuda.

"See, kuidas haridus praegu töötab, toimib kitsal alal, äärmiselt aeglaselt, kõige halvemad on loengud," ütles Musk. Ta viitas tehnoloogiatele, mis võimaldavad informatsiooni kiiresti alla laadida.