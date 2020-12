Alibaba suhtes algatatud ootamatu uurimine saatis Hiina tehnoloogiahiiu aktsia rekordlangusesse

Hiina tururegulaator teatas eile, et on algatanud monopolidevastase seaduse alusel uurimise Hiina suurima tehnoloogiagrupi, miljardär Jack Ma-le kuulva Alibaba suhtes, vahendab Financial Times.

Tegu on pretsedenditu sammuga, kuna mitte kunagi varem ei ole Hiina valitsusasutused riigi internetisektorit niiviisi sihikule võtnud. Alles kuu aega tagasi peatasid Hiina võimud Alibaba sõsarettevõtte Ant Groupi börsile mineku. Sellest pidi saama maailma suurim aktsiapakkumine.

"See on esimene monopolidevastane uurimine, mis on ühe Hiina internetiettevõtte suhtes turgu valitseva seisundi kuritarvitamise pärast algatatud," sõnas Zhong Lun advokaadibüroo konkurentsiõiguse ekspert Scott Yu. "Halvima stsenaariumi kohaselt võib Alibaba seista silmitsi trahviga, mis küündib 10%-ni tema eelmiste aastate käibest," lisas ta.

Hiina tururegulaator ütles, et värske uurimise aluseks on Alibaba väidetavad monopoolsed äripraktikad. Näitena toodi välja Hiina veebikaubanduse hiiu nõude, et kaupmehed, kes tahavad tema kaudu oma kaupu müüa, ei tohi kasutada muid turustuskanaleid. Hiina tururegulaatori sõnul algatati uurimine hiljuti laekunud kaebuste põhjal.

Alibaba sõnul teeb ettevõte tururegulaatoriga uurimise käigus igakülgset koostööd, jätkates samal ajal oma igapäevast tegevust. Sellele vaatamata viis aga juba uurimise algatamise teade Alibaba aktsia rekordilisse langusse.

Päeva lõpuks oli aktsia viimase kuue kuu madalaima sulgemishinna tasemel, kirjutab MarketWatch. Hiina veebikaubanduse hiiu aktsia päevane langus oli 13,3%, sulgudes 222 dollari juures. Tegu on Alibaba aktsia suurima päevase kukkumisega.

Sellega ületati ka varasem päevane langusrekord, mis leidis aset mõnda aega pärast seda, kui ettevõte läks 2014. aasta septembris börsile. Hiina tehnoloogiahiiu seni suurim, 8,8%-line aktsiahinna kukkumine leidis aset 29. jaanuaril 2015. Võrreldes aasta taguse ajaga on ettevõte aktsia siiski veel 4,7% kõrgemal tasemel. Samas on selle hind aga 49,5% madalam senisest sulgemisrekordist.

„Meile ei tule selle uurimise algatamine üllatusena,” märkis USA investeerimispanga Raymond James analüütik Aaron Kessler klientidele saadetud kirjas. „Selle kõige tõenäolisem lõpptulemus on, et Alibaba peab lõpetama nendel alustel sõlmitud lepingud. Keeruline on öelda, kui suurt mõju see samm ettevõtte käibele avaldaks ehk kui paljud kliendid liiguks seepeale teisi platvorme kasutama,” lisas ta.