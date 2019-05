Alko-offshore’i lõpp ehk kuidas Eesti lõi Läti eelarvesse augu ja kuidas lõunanaabrid seda lappida püüavad

Eesti tapab järjekordse „Läti Nokia" ehk alkoholi piirikaubanduse.Läti Delfi kirjutab, et Eesti valitsuse otsus alkoholi aktsiisi langetada tähendab, et Läti jääb Eesti alkoturistidest ilma. Ja tulemus on, et Läti kaotab, aga Eesti saab alkoholimüügi maksutulud eelarvesse tagasi.

Mida see Läti jaoks tähendab?

Nagu Läti Delfi kirjutab, hävitatakse alkoholi piirikaubandus. Läti alkoholiliidu juht Davis Vitols selgitas, et piiriäärsetel supermarketitel näiteks Iklas ja Valkas ei ole enam mõtet, mis tähendab, et kümned või ka sajad inimesed võivad töö kaotada.

Piirialad jäävad Eestist pärit turistidest ilma. Eestlased ei osta Lätis mitte ainult alkoholi, vaid kulutavad raha ka teisteks vajadusteks: söövad, tangivad, ööbivad jms. Valka omavalitsuse volikogu juht Vents Armands Krauklis oletab, et üldine kahjusumma ulatub aastas vähemalt 100 miljoni euroni.

Eelarve jääb tuludest ilma. Vitols tõdeb, et tänavuste eelarvetulude laekumine on löögi all. Veelgi enam, kui Läti viib ellu senise plaani ja tõstab uues aastast alkoholiaktsiisi, võivad kanged alkohoolsed joogid Lätis muutuda Baltimaade kõige kallimaks.

Mis Läti edasi teeb?