Alko1000 omanikud pöörasid omavahel tülli

2015. aasta septembris asutasid Toomas Toomjõe ja Visnapuu Lätis ettevõtte ET Invest. Mõni kuu hiljem andis Visnapuu enda osa oma emale Ailile ning firmasse kaasati Marko Palm ja Urmas Plangi. Kõigil neljal oli võrdne osalus. Järjekordne vangerdus toimus 2016. aastal, kui Toomjõe andis enda osaluse üle poeg Tanole.

Alkoholiäri läks niivõrd hästi, et 2017. aasta lõpus soovis Super Alko suuromanik Elmo Ehrlich soetada endale osalust ET Investis. Plangi ja Tano Toomjõe olid valmis oma osa ära müüma. Mõlema eest kokku oleks Ehrlichi firma Kuurium OÜ välja käinud neli miljonit eurot. Kuurium oleks sellega saanud endale 50% ET Investist. Tehing olekski läbi läinud, kui teised osanikud poleks sekkunud. Nimelt oli neil eelisostuõigus, mistõttu diil Kuuriumiga jäi katki.

Plangi ja Toomjõe oleksid kumbki pidanud oma osa eest saama kaks miljonit, kuid Toomas Toomjõe sõnutsi võtsid asjad teise suuna.