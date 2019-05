Alkoaktsiisi langetamine on null mõjuga riigieelarvele – kui eestlased hakkavad rohkem jooma ja soomlased suurendavad viinaoste kolmandiku võrra

Seal on selgelt välja öeldud, et eeldatakse, et peatsete muudatuste mõjul kaob Läti piirikaubandus viina osas praktiliselt täielikult, soomlased suurendavad viinaoste kolmandiku ja õlleoste viiendiku võrra ning eestlased hakkavad senisest rohkem alkoholi tarbima.

„Aktsiisitulude andmed on arvutatud tekkepõhiselt. Arvutuste tegemisel on eeldatud, et muu alkoholi (ehk viina – S. L.) Läti piirikaubandus väheneb ca 80% ning õllel ca 45%, põhjapiiri müük kasvab muul alkoholil ca 35% ning õllel 20%, sisetarbimise kasv jääb 4,5-5% vahemikku,” seisab seletuskirjas.

Samas ei tasu unustada, et just siseriikliku tarbimise vähendamine oli üks peamisi argumente, miks alkoholiaktsiisi tõstmine mõned aastad tagasi ette võeti.

Rahandusminister Martin Helme ütles esmaspäeval, et valitsus on eelarvekõneluste käigus jõudnud kokkuleppele, et alkoholiaktsiis langetatakse juba 1. juulist ja seda võrdsel määral, 25% nii lahja kui kange alkoholi osas.

Ka on Helme öelnud, et ministeeriumis viiakse läbi analüüse kütuseaktsiisi langetamise mõju uurimiseks. Need valmivad sügiseks.