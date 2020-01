Alkoholiaktsiisi langetuse mõju: Tallink pidi töötajaid juurde võtma

„Streike Soomes tuleb ikka aeg-ajalt ette. Kurb oli seekord pigem see, et ei suudetud ära lahendada küsimust Soome riigiettevõtte töötajatega ja seetõttu pidi ka erasektor kannatama,” rääkis Nõgene. Ta märkis, et pärast Silja Line’i ostu oli see Tallinki ajaloos esmakordselt, kus streik päriselt ka realiseerus. Varem pole Soomes aset leidvad streigid Eesti laevafirmat puudutanud.

Nõgene sõnas, et tal on veel raske öelda, kui suureks kujunes selle streigi kahju ettevõttele, kuna neid numbreid alles lüüakse kokku. „Küll aga juhtus see, et me saadame iga aasta novembris oma lojaasetele klientidele välja sooduskliendikirju detsembris-jaanuaris reisimiseks. Need, pea 150 000 tükki jäid kahjuks novembris Soome postkontorisse kinni ja jõudsid olulise hilinemisega kohale,” lausus Tallinki juht. Seetõttu oli neil detsembris reisijaid ka mõnevõrra vähem, kui nad olid planeerinud.

Alkoholiaktsiisi langetus mõjutanud ka töötajate arvu

Statistika järgi odavnes eelmisel aasta alkohol Eestis 3% ning piiritusjoogid lausa 5%. Küsimuse peale, kas odavam alkohol on meelitanud Soome turistid Eestisse tagasi, rõhutas Nõgene, et silmas tuleb pidada, et soomlased ei käi Eestis ainult odavama alkoholi pärast. „See, et soomlased teevad lähiriikidesse selliseid lühireise, on neil traditsiooniks,” rääkis ta.

Küll aga tõdes Nõgene, et fakt on see, et eelmise aasta esimeses pooles hakkas soomlaste arv langema ning aasta teises pooles, pärast alkoholiaktsiisi langetust, see stabiliseerus ja alates augustist ning septembrist hakkas taas kasvama.