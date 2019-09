Alkoholiärimees müüb Haapsalu kalleimat eramut

Madibergi hinnangul maksaks samasuguse maja ehitamine praegu rohkem kui 800 000 eurot.

„Kunagi oli 10 miljonit krooni suur raha. 600 000 eurot pole praegu midagi. Rahal pole väärtust ollagi,” rääkis Madiberg Lääne-Elule. „Mul on Lätis paar ettevõtet, palju olen Tallinnas. /-/ Krundist on kahju, aga ma ei käi enam väga tihti Haapsalus.”

Maja asub Haapsalus Suur-Liiva tänaval Kastininal. Omal ajal müüs Haapsalu linnavalitsus seal krunte hinnaga ligi 25 eurot ruutmeeter. Müügikuulutusest selgub, et maja on ehitatud 2005. aastal. Kuulutuses pole kirjas ruutmeetreid, kuid esimesel korrusel asuvad elutuba, söögituba ja köök. Teisel korrusel asub kolm magamistuba. Kahe tiivaga hoonest leiab kõlalistetoad, baariletiga piljardiruumi, sauna ja garaaži.

„Vaevalt, et niisuguse koha peal ja niisuguse kvaliteediga ehitatud maja on Haapsalus varem müüdud,” rääkis Madiberg Lääne-Elule. „Selliseid krunte on Haapsalus kaks-kolm.”

Kastininal on müüdava maja kahel küljel meri. Madiberg ütles, et ei oska ennustada, palju aega müügiks kulub. „Suvemajaks on see liiga kallis. Ilmselt tuleb ostja Haapsalust kaugemalt,” arutles ta.

Nii helikopteriäriga kuid samuti kaitseväele kaupade pakkumisega tegelenud Madiberg rääkis, et avas läinud aasta lõpus Lätis alkoholipoe Go Alko, kus on müügis 2100 nimetust jooke.

Maa-ameti kinnisvaratehingute register näitab, et kõrgeima hinnaga eramaja, mis on viimase kümne aasta jooksul Haapsalus omanikku vahetanud, maksis 500 000 eurot. Tehingute statistika on anonüümne ega näita ka seda, kus täpselt sellise hinnaga tehing toimus.

Kinnisvaraportaalides müüdavate Tallinna luksuslike eramute eest küsitvad müüjad hinda vahemikus 1-3 miljonit eurot.