Alkoholitootja hitt-toode kaob lettidelt kui soe sai, aga murepilved on siiski pea kohal

„Koroonakriisist tingitud eriolukord on avaldanud alkoholisektorile väga negatiivset mõju juba selle esimestest päevadest peale. Liviko tehas töötab, kuid mitmetes osakondades oleme vähendanud inimeste palkasid ning tööaega. Kus vähegi võimalik töötavad inimesed kodust," alustab Kalvi.

Baltimaades on Liviko otseselt haavatav liikumis- ja sotsialiseerumispiirangute kehtestamisest, toitlustus- ja meelelahutusasutuste sulgemisest ning ennekõike turistide kadumise tõttu. Ainuüksi Tallinna sadama kaudu liigub normaalaastal orienteeruvalt 9-10 miljonit inimest. Liviko puhul saab valusa löögi ka eksport, sest kuigi mitmete turgude vahel kaubavahetus jätkub, on nad olnud väga tugevalt keskendunud just rahvusvahelisele Duty-Free ja reisikaubanduse segmendile ja see on täna praktiliselt tardunud olekus.

„Eesti on väikese sisemajanduse mahuga riik, kui turistid siia tulla ei saa ning meie ettevõtete eksport on takistatud, siis läheb paratamatult supp kõigi jaoks lahjemaks. Murelikuks teeb just see, et majanduskriisi kestvus ja mõju saab olema tunduvalt pikaajalisem ning üleilmselt suuri ohvreid nõudev väljakutse," ütleb Liviko juht.

Hitt-toode kaob lettidelt

Liviko on viimasel ajal uudistes olnud oma hitt-toote pärast. Viru Valge 80% müük on kriisi tõttu hüppeliselt kasvanud. Desinfitseerimisvajadus on toonud välja selle toote puhastava külje. See viin sobib erinevalt denatureeritud antiseptikutest ka näiteks teatud toiduainete ja -nõude desinfitseerimiseks.

„Oleme püüdnud tarbijate vajadusi ette näha ning lasime turule ka 100 milliliitrise 80%-se Viru Valge, et inimestel poleks vaja korraga liigselt kulutada, ning et pudelikest oleks vajadusel ka mugavam kaasas kanda," ütleb Kalvi.

Selle toote müügikasv oli üheks põhjuseks, miks Liviko veel märtsis suurt müügilangust ei tajunud. Hetkeline suurem nõudlus siseturul kattis ära ka ekspordi „augu".

„Ülejäänud aasta osas oleme aga üsna murelikud. Eksport töötab, kuid vähendatud tööajaga ning juba eelmisest kuust näeme ekspordimahtude kahanemist umbes poole võrra. Loodame, et vähemalt meie lähi-regioonis suudetakse võimalikult kiiresti viiruse levikule piir panna, sest seda lühemaks kujuneb järgnev majandussurutis," ütleb Kalvi.