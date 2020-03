Alkoholitootja võimalikest alkoholimüügi piirangutest: ma ei usu, et täielik kuiv seadus tuleb, valitsus oskab selle mõju juba ette näha

Leebematele piirangutele on viidanud ka sotsiaalminister Tanel Kiik, kes ütles täna hommikul ERR-ile, et alkoholimüügi piiramise mõte – näiteks ajaline piirang pubides ja muu selline – on olnud laual ennekõike siseturvalisuse tagamise ja tervishoiu vaates. „Ühtegi otsust pole langetatud,” kinnitas samas Kiik.

Tema sõnul oli valitsuses laupäeval korraks mõttevahetus sel teemal ning siis tehti ettepanek, et seda küsimust võiks edaspidi koroonaviirusega võitlemiseks kokku kutsutud valitsuse kriisikomisjonis arutada.

Liviko juhi Janek Kalvi sõnul avaldaks nende ettevõttele sellised söögikohtadele ja meelelahutusasutustele kehtestatud piirangud vähe mõju, kuna juba praegu on näha, kuidas inimesed külastavadki neid kohti vähem.

„Mis siis ikka – kriisi peab ju ohjama – ja me kõik elame ju täna mingisugustes muudetud ja piiratud tingimustes. Need on paraku selliste kriisidega kaasa käivad nähtused. Kui avalik kord seda nõuab, siis see väga palju enam ei muuda,” märkis alkoholitootja.

Kalvi sõnul on ka Liviko teinud viimasel nädalal ettevõtte töökorralduses palju muudatusi. „Väga palju kasutame kodukontorit, kaugtööd,” tõi ta välja. Kuna tegu on tootmisettevõttega, kus liinid peavad töötama, siis on palju piiratud ka seda, et erinevate osakondade inimesed omavahel kokku puutuksid.

Piiranud osakondade vahelist suhtlust

„Oleme teinud päris palju piiranguid, piiranud osakondadevahelist liikumist. Erinevad osakonnad ei saa enam kokku koosolekutel, vaid neid koosolekuid tehakse virutaalselt või telefoni teel. Ka tootmises, kus on erinevad brigaadid, oleme püüdnud neid lahus hoida selliselt, et nad isegi puhkeruumides ei põrkaks kokku,” kirjeldas Liviko juht.

Mis puudutab ettevõtte kaubatarneid, siis on need juba hakanud senisest aeglasemalt liikuma. "Ärilises vaates ma usun, et me selle mõju alles hakkame nägema. Lähima paari nädala vaates on kindlasti põhjust olla väga valvas ja tähelepanelik," sõnas alkoholitootja.

Ka usub ta, et lähikuul hakkab koroonaviirusest põhjustatud kriis avaldama mõju ettevõtte käibele. "Sellel kuul me kindlasti näeme juba esimesi langusi, prognoosima praegu ei julge hakata. Meie globaalsetel müükidel on põhikannatajateks dutyfree ja lennujaamad," märkis Liviko juht, viidates sellele, et sealt tuleb neile kõige valusam tagasilöök.