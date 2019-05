Alkoholitootjad vastuseks Alko1000-le: Läti piirikaubandus ei näita taandumise märke ärileht.ee RUS 45

Piirikaubandus. Foto: Ago Tammik

Alkoholitootjate 2019. esimese nelja kuu müüginumbrid näitavad, et piirikaubandus ei näita taandumise märke - müügitulemustest nähtub, et kui 2018. aasta esimese 4 kuu jooksul müüdi Läti piiril 0,91 miljonit liitrit siidrit ja muud lahjat alkoholi, siis tänavu on see number juba 1,25 miljonit liitrit ehk kasv on olnud peaaegu 40%, teatas Eesti Õlletootjate Liit.