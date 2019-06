Alkoholivaba õlu on muutunud popiks ka mujal Euroopas, iseäranis ühes traditsioonilises õlleriigis

Saksamaa 1500 õlletööstust toodavad kokku umbes 400-500 erinevat sorti alkoholivaba õlu. Saksa õlletootjate liidu andmetel on iga 15. õlu, mis Saksamaal tarbitakse, alkoholivaba. Riigi aastane õlletarbimise kogus on 6,2 miljonit hektoliitrit. Sarnaselt Eestile tuuakse ka Saksamaal alkoholivaba õlle populaarsuse kasvu ühe põhjusena välja tarbijate teadlikum tervisekäitumine.

„Ka ei peeta seda enam ühiskonnas häbiväärseks, kui sa tarbid alkoholivaba õlu,” märkis Marc Oliver Huhnholz õlletootjate liidust. „Vastupidi, tundub pigem, et sellest on saamas elustiilijook, mille tõsiseltvõetavus vaid kasvab.”

Koos sellega kasvab pidevalt ka alkoholivaba õlle sortiment. Mingil määral võib juba märgata, et 0% alkoholisisaldusega õlle tarbimise kasv on hakanud ähvardama ka traditsioonilise õlle turuosa. Ka kasvab Saksamaal baaride arv, kes end üha rohkem alkoholivaba õllega varustab, sest nõudlus selle järele on kasvanud. Üksnes Hispaanias on huvi selle vastu sama kõrge kui Saksamaal.

Näiteks ütleb Cafe am Markt ettekandja Bianca Kison, et sisuliselt iga neljas õlu, mis kliendid temalt tellivad, on alkoholivaba. „Viimase kahe-kolme aastaga on hästi suur muutus toimunud,” märkis ta. Kisoni sõnul ei ole alkoholivabal õllel kindlat tarbijatüüpi välja kujunenud, seda joovad nii mehed kui naised, noored ja vanad.