Allan Martinsoni firmas toimus läbiotsimine. Ettevõte selgitab, millisesse vaidlusesse nad on kistud

Nüüdseks üle poole aasta vana Xolo Go teenus annab võimaluse oma äri käivitada ilma Eesti e-residentsust taotlemata ja firmat registreerimata. "Muus osas on Xolo Go sarnane meie põhiteenusele Xolo Leap, mille aluseks on Eestis registreeritud OÜd. Seetõttu nimetame seda ka "virtuaalfirmaks"," lisas Martinson.

Rimuut väidab, et Xolo kasutas teenuse väljatöötamiseks nende äriinfot. See ei vasta tõele, ja see on kergesti tõestatav. Xolo on kindlalt jälginud tema ja Rimuudi vahel kehtinud lepingut, seda ka ärisaladuse hoidmise osas. "Meie tootearenduses pole kasutatud ühtki Rimuudilt saadud infokildu," ütles Martinson.

Rimuut väidab ka, et Xolo ei oleks pidanud ettevõtet 2017. aastal huvide konflikti vältimiseks kliendiks võtma. "Rimuut teadis väga hästi, millega Xolo tegeles, palus tungivalt end kliendiks võtta ja kasutas meie teenust rõõmuga. Xolo on olnud samas äris aastaid enne Rimuuti. Väide, et me neist inspireerituna oma äri ümber pöörasime, on vastupidine tegelikkusega," ütles Martinson.

"Intellektuaalse omandi vaidlused on tehnoloogiasektoris tavapärased. Vahel on tegu heausklike vaidlejatega, tihti aga pahatahtlike oportunistidega. Ma ei tahaks hakata tegema järeldusi, kummaga on siin tegemist. Siiski tasub mainida, et vaatamata meie korduvatele palvetele ei ole me enam kui poole aasta jooksul saanud Rimuudilt ühtegi nõuet," sõnas Martinson.

"Xolo äritegevust menetlus ei mõjuta ning teeme ametivõimudega koostööd, et spekulatsioonid kiiresti ümber lükata. Meie tootearendus ja kliendisuhtlus on detailselt dokumenteeritud ja läbipaistev. Me usume, et Eesti õigussüsteem ja politsei on professionaalsed ning teeme nendega hea meelega ja täiesti avatud koostööd," sõnas Martinson.

Xolo on 2015. aastal loodud Eesti kapitalil põhinev iduettevõte, millel on kliente rohkem kui 100 riigis üle maailma. Xolo missiooniks on muuta äritegevuse alustamine üksikettevõtjate jaoks võimalikult lihtsaks. Xolo on aidanud Eestis käivitada üle 3500 ettevõtte ning idufirma meeskonda kuulub üle 80 töötaja. Eelmisel aastal maksis Xolo riigile 1,2 miljoni euro väärtuses makse.