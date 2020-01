Alpidest Sitsiiliani: 5 Itaalia asulat, mis pakuvad maju 1 euroga

Ligi 20 küla on liitunud 1 Euro Houses projektiga ja kuigi hind on üliodav, siis tuleb arvestada, et ega uut maja selle raha eest ei saa. Müügil olevad hooned vajavad renoveerimist ja need on enamasti annetatud kohalikele omavalitsustele. Nüüd on need sümboolse summa eest müügis, kuid seal on konks.

Uus omanik peab pärast ostmist aasta jooksul esitama renoveerimise projekti ja ehitustööd peavad algama hiljemalt kaks kuud pärast loa saamist.

Järgnevalt toome välja viis asulat, kus on võimalik endale maja võileivahinna eest soetada.

1. Salemi, Sitsiilia

Salemi Robino/LaPresse/Scanpix





Umbes 11 000 elanikuga Salemi linnake asub Sitsiilia edelaosas. 2008. aastal hakkas toonane linnapea Vittorio Sgarbi müüma lagunenud hooneid eraisikutele tingimusel, et need renoveeritakse. Linnake asub Rose Mazzaro mäe jalamil ning Mazzarro ja Grance jõgede vahel. 1968. aastal hävitas maavärin osa linna hoonetest.

2. Bivona, Sitsiilia

Bivona Markos90 [Public domain]

400 elanikuga Binova asub Monti Sicani mäe jalamil. Küla ajalugu ulatub aastasse 1160 ja 15. ning 16. sajandil oli see üks olulisemaid feodaalseid keskusi Sitsiilias. Binova üks olulisemaid sündmusi on iga-aastane virsikufestival, mis toimub augustis.

3. Cammarata, Sitsiilia

Cammarata Berthold Werner [CC BY-SA 3.0)]

Cammarata on kaotanud viimastel aastatel ohtralt elanike ning paljud majad on jäänud tühjaks. Kohalik omavalitsus loodab uute elanike abiga restaureerida mahajäetud maju küla ajaloolises keskuses.

4. Borgomezzavalle, Põhja-Itaalia