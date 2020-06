Alustav ettevõte sai sadu tuhandeid eurosid koroonalaenu

Ettevõtte juhi Jaak Martinsoni sõnul kasutasid nad koroonakriisi selleks, et midagi ära teha, kirjutab Äripäev.

“Sel ajal, kui kõik halasid, et on maailmalõpp ja tuleb kodus istuda – tõmmake kõrvad lidusse ja saba jalge vahele ja sügiseks unustame hingamise ka ära –, ei võtnud meie seda juttu tõsiselt,” ütles NordSteeli juht Martinson, lisades, et nad taotlesid nMESilt laenu tootmise käivitamiseks: üks osa läks seadmete ostmiseks, teine oli käibelaen.

