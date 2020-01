Amazon ähvardab vallandada kliimaaktivistidest töötajad

Amazoni töötajate kliimaõigluse ühenduse teatel öeldi ettevõttest, et nad rikkuvad firma eeskirju. Ettevõte reageeris pärast seda kui töötajad kutsusid veebikaubanduse giganti võitlema rohkem kliimamuutusega, vahendab BBC.

Töötajad on kutsunud Amazoni üles jõudma 2030. aastaks nullemissioonini, piirama koostööd fossiilsete kütustega tegelevate firmadega ja lõpetada kliimamuutust eitavate poliitikute ning lobistide rahastamine.

Ettevõte teatas, et firma reeglid töötajate avalike sõnavõttude osas pole midagi uut ja need kehtivad kõikidele firmas töötavatele inimestele.

Ühendus postitas Twitterisse, et mõned töötajad said Amazoni personaliosakonnast kirja, milles ähvardati nende leping lõpetada kui nad jätkavad veebikaubamaja ärist rääkimist.

Amazon ütles, et on leevendanud reegleid, mis näiteks puudutavad töötajate suhtlust meediaga. Ettevõte lisas aga, et personaliosakond teavitab töötajaid, kes ei järgi ettevõtte reeglistikku.